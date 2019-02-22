﻿學界健康愛情教育﻿ ﻿社工冀列常規課程﻿

有機構上周情人節當日公佈調查，發現逾三千名受訪中學及大專生中，近八成初中或之前已有戀愛經驗，反映青年愈來愈早踏上戀愛路。坊間不少機構近年積極在學界推動戀愛教育，負責的社工強調，戀愛教育不等於鼓吹學生談戀愛，而是希望他們建立健康戀愛觀。



青少年愈來愈早接觸戀愛，香港青年協會自一三年開始在學界推動戀愛教育，先後推出「戀愛通識課」和「愛情價值學」戀愛及性教育計劃，對象為小三至中五學生，過去三年已服務了五十所中小學。負責計劃的青年工作幹事林亞絢透露，本學年學校報名反應踴躍，協會須將名額由十九所增至三十一所，反映學界對戀愛教育的需求龐大。



林亞絢介紹，計劃會安排全級學生參與一項三小時互動體驗活動，首部份設有五至六個小攤位，利用選擇題、角色扮演等遊戲帶出不同主題，例如擇偶條件、網上交友等，讓學生代入不同戀愛環節，反思自己的戀愛價值觀；另一部份則通過雙人遊戲，學習戀愛的相處之道。林亞絢強調，計劃不主張硬性的單向傳授，更着重學生的多角度思考。



新界喇沙中學是其中一所參與青協計劃的學校，該校輔導主任馮業琦坦言，青少年面對戀愛時未必懂得處理，曾有學生情侶面對衝突時不懂梳理情緒，結果在校園內吵架，影響同學之間的相處氣氛。外界或質疑戀愛教育變相鼓吹學生談戀愛，馮業琦不同意，直言現今社會風氣自由，即使校方強硬禁止，學生也只會陽奉陰違，甚至引來反效果，「明知禁不了，愈強硬學生愈不肯傾訴，你寧願知情還是不知情？為何不嘗試裝備他們（面對戀愛）？」



難以禁絕 不如及早裝備



明愛向晴軒危機專線及教育中心自一四年起亦在中學推動「戀愛和平」情愛教育，通過講座、工作坊和輔導小組，讓學生學習如何戀愛，至今已服務近百所學校，舉辦過三百多場活動。中心註冊社工葉詠儀表示，中心自○八年起設立愛情輔導電話專線，不時收到青少年及成人求助。



中心的計劃劃分八大主題，涵蓋暗戀、熱戀、磨合到分手等戀愛階段，葉詠儀闡述：「尋愛階段到底明不明白何謂愛？兩性相處之間的界線如何？以至分手後如何處理創傷？」長遠而言，葉詠儀期望戀愛教育可列入常規課程。



