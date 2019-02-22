﻿北區收地廠戶怨氣增﻿ ﻿鑽岩機生產商擬覆核﻿

預計今年下半年開展的古洞北及粉嶺北新發展區，恐面臨司法覆核潮！繼粉嶺豬油廠申覆核地政總署的還地決定後，本港唯一一家建築鑽岩機生產商漢機鑽岩，其三萬方呎廠地同受影響。負責人一五年向政府建議多種方案，包括微調天橋走線，或以換地形式保持工廠規模，惟交涉多年，政府收地決定未變，他批評港府扼殺製造業，不排除司法覆核。關注組織坦言，區內有近三百個從事回收、醬料、木材及維修的廠戶，收地逼在眉睫，不滿聲音將持續發酵，激起雪球效應。



古洞北及粉嶺北新發展區推行在即，地政總署上月向受前期及第一期發展計劃影響的私人業權人發信通知，今年下半年將進行收地工作。區內農民及村民要求政府安置，亦有本地工廠提出不遷不拆及原區安置的訴求，更不排除司法覆核，與政府對簿公堂。



漢機鑽岩機械有限公司是本港唯一一家建築鑽岩機生產商，其設計及生產的鑽岩機除了供應本港建築工程，亦出口至美國、印度及南非等地。然而，位於粉嶺北業和街佔地約三萬呎的廠房，部份位置被劃為粉嶺繞道東段工程範圍內，早前已獲政府通知土地將被收回。漢機董事總經理鄭楚成表示，早在一五年得悉事件後，多次向部門提出反對及建議，卻遭推塘至今，並提出三大指控。



首先，鄭楚成指出，粉嶺繞道天橋只要微調走線至廠房旁邊的麻笏河，即毋須收廠地；他與地政總署及土木工程署提出建議，對方以「修改走線將影響繞道行車速度」為由拒絕。他於是聘請工程顧問研究，證實可在不減低行車速度下修改走線，對方即指修改將涉及巨額成本。他批評政府不聽意見，亦無意修改其工程計劃。



提修改建議 獲回覆「無換地政策」



發展局表示，一五年底接獲漢機的反對意見後，已修訂道路走線，涉及漢機須收回的土地面積由原先建議約二千六百平方米，縮減為約二百四十五平方米；如要避免徵收漢機的用地，偏移的走線將非常貼近塘坑村及需要收回更多其他私人土地。不過，鄭楚成反駁，工地面積一直不足，即使收地面積減少，惟範圍涉及廠房零件加工部，另覓地方進行相關工序將極不符合成本效益。



除了走線爭議，鄭楚成曾建議政府換地，令漢機取得廠房旁邊的閒置政府土地，確保繼續經營，亦遭政府職員以「政府現時無換地政策」的原因拒絕，他批評政府制度僵化。就此，發展局亦指出，目前新發展區只有規劃作私人發展的土地，方可提出「有條件契約修訂申請」（包括「原址換地」）以自行發展。漢機的私人土地被規劃作道路，並不符合申請原址換地的資格。



鄭楚成指出，目前區內廠地地價最少每呎七千元，政府的賠償價根本不足以令他在區內找到安置地點，如政府執意收地，其公司勢將結業。他慨歎公司注重工業研發及生產，未料會在政府強調再工業化及創新科技期間遭到逼遷，此舉形同打壓本地製造業發展。就此，發展局則指出，如土地業權人不接納特惠補償建議，可按提出「法定補償」的申索或提交土地審裁處作最終裁決，發展局有向漢機提出協助，包括延遲至明年第三季才收地，讓漢機有更多空間騰空受影響廠房，以及提供附近能以短期租約出租的政府土地資料。



漢機的遭遇並非孤例，古洞北發展關注組主席李肇華指，古洞北發展區內有逾百位工業戶，經營行業包括回收、醬料、木材、維修及裝件五大類，多個廠房負責人均為土地業權人，政府的賠償方案將令他們蒙受重大損失，加上無法覓地重置，不滿情緒持續發酵。



李肇華不諱言，工廠負責人以往未有高調抗議，只因擔心收地議題影響生意。他得悉至少兩個經營者計劃提出司法覆核：「雪球效應必然出現，這局關乎到生死存亡，他們會陸續出來發聲。」



