學好通識 考DSE更有勝算

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射殺當地導遊及旅客 槍匪劫秘魯酒店 一度挾持港團41人
兩個遠赴南美熱帶雨林香港旅行團共四十一人，一度成為武裝份子的人質，經歷生死半小時。秘魯東部本周二發生槍匪強佔豪華酒店事件，四十一名香港旅客和領隊與十多名美國遊客遭挾持，一名企圖求救的秘魯導遊被槍殺，另...
2019-02-22
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華須改善貿易不公 中美傳草擬諒解備忘錄
中美貿易談判持續，據報兩國的貿易談判代表團正在草擬「協議綱要」及「諒解備忘錄」，而中國要實行十項措施，短期內改善中美貿易逆差。兩國都希望在下月一日限期時達成協議，終結七個月的貿易戰。 中國副總理劉鶴昨天和今天一連兩日繼續在華盛頓，與美國貿易代表萊特希澤展開新一輪中美經貿高級別會談。路透社引述消息人士說，雙方尋求在貿易及經濟結構改革方面，達成六項諒解備忘錄，以及十項短期措施清單。 有關草擬文件涵蓋知識產權、服務、技術轉移、農業、人民幣及非關稅壁壘。當中包括美方要求中國不可因合資要求、不公平營商許可等強逼轉移技術、要求北京當局加強法例及執法保護知識產權、對美開放家禽、牛肉及其他...
2019-02-22
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索價逾萬五元 三星搶先推摺疊屏幕手機
南韓三星公司周三在美國三藩市舉行發佈會，推出Galaxy Fold屏幕可摺疊手機，經摺疊後屏幕約有四點六吋，打開即有七點三吋，有如平板電腦。這款新手機將於四月二十六日上市，售價一千九百八十美元（約一萬五千五百港元）起。另外，三星首款5G手機也一同亮相。 三星表示，這款折疊手機可以同時打開三個手機應用程式，機身旁亦設有指模感應器。三星行動通訊事業部總裁高東真表示，這款裝置對「那些認為手機可辦到功能都已具備的懷疑論者提供解答。我們現在證明他們錯了。」三星更指公司開發的新製程，讓這款折疊機屏幕經得起數十萬次開闔。 另外，適逢Galaxy十周年，三星又發表四款S10系列手機，主打i...
2019-02-22
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屋苑頻錄減價成交
據星島地產網報道，二手再錄減價成交個案，香港置業營業經理林桂新表示，荔枝角美孚新邨蘭秀街16號高層C室，面積562方呎，兩房間隔，望園景，原叫價950萬，議價後以803萬成交，呎價14288元。原業主...
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數據好壞參半 市場觀望貿談 投資者審慎 杜指挫166點
雖然盛傳中美貿易談判有進展，但美國經濟數據好壞參半，外圍投資者持觀望態度。美股三大指數低開，杜指早段曾跌129點，見25824點，相當於0.5%跌幅。納指和標指亦分別挫0.78%和0.54%。 ...
2019-02-22
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愛奴新貴 繼續擔正 武球王封「侯」
獲國內球迷封為「武球王」的武磊，上輪西甲首次為愛斯賓奴擔正，雖然最終作客0:0和華倫西亞，但教練魯比都滿意前者演出，今晚聯賽迎戰不擅客勝的侯爾斯卡，料這位新鮮出爐的中國金球獎得主將再獲機會，助球隊全取三分，敲主勝。（Now632台周六凌晨4:00直播） 由於鋒將皮亞堤、沙治奧加西亞倦勤，首次正選披甲的武磊上仗戰至七十二分鐘才被換下，表現未算矚目，但教練魯比依然滿意道︰「我們面對西甲防線最強的球隊，所以未能為武磊提供太多傳送。」由於鋒線兵源緊絀，預計這位中國國腳今晚將繼續得到上陣機會。 侯爾斯卡作客不濟 幸而，今輪面對的只是聯賽包尾的侯爾斯卡，該隊近十輪西甲客戰只取得...
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冷萃咖啡 真空速製
冷萃咖啡是用冷水浸泡咖啡粉十二小時以上進行萃取再過濾，多得科技，現在只要約十五分鐘便可完成，秘密在於真空冷萃！文：阿卓爸爸圖：蔡建新 產品查詢：2773 2888 未經高溫處理 是次測試的德國寶全新真...
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幫BB儲臍帶血做禮物 大肚楊愛瑾拖老公 晒幸福孕味
情人節生日嘅前Cookies成員楊愛瑾（Miki），16年4月下嫁永安太子爺郭永淳後三年抱兩，育有快將兩歲嘅大眼兒子Luken同時，又快將喜迎第二胎。日前下午，佗B逾7個月嘅Miki和丈夫現身中環if...
2019-02-22
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社論——北斗星買少見少 怎救童黨？
近日網上瘋傳一條短片，兩名少年在天水圍屋邨被人圍毆。警方事後拘捕四名年齡介乎十三和十六歲的男童，事件再次令人關注天水圍的童黨問題。即使各界大聲疾呼，救救孩子，但天水圍童黨問題沒完沒了，當局不能把問題掃入地氈底，應盡快檢討外展社工服務，伸出援手，避免更多青少年誤入歧途。 該宗少年受襲事件，不是單一個案。去年天水圍亦發生駭人聽聞的童黨欺凌案，一名十四歲女童被指橫刀奪愛，遭幾名十多歲女童毆打、搶手機甚至燒下體，有關案件正在法庭審理。 天水圍童黨問題，與社區娛樂設施不足大有關係，不少夜青在區內公園或商場聚集流連，情況普遍，而區內人口約有三十五萬，後生一族多在二千年後出生，處於反叛期...
2019-02-22
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馬場浮世繪——澳港盃四港駒定好配搭
今季港澳埠際賽首關澳港盃，將於下周日在澳門氹仔馬場舉行，暫定有四匹香港馬渡江出賽，配搭亦大致落實。兩屆澳港盃盟主東廄「醒目名駒」將再次交由莫雷拉主轡，呂廄「軍歌」將配李寶利、伯廄「文藝學家」配蔡明紹，葉廄「馬上發財」配蘇兆輝，而四位騎師亦已獲當地練馬師邀請，在同日其餘六場賽事策騎出賽。當日賽事照慣例屬香港馬會的越洋轉播賽馬日並接受投注。 馬場浮世繪
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