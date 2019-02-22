學好通識 考DSE更有勝算

獲國內球迷封為「武球王」的武磊，上輪西甲首次為愛斯賓奴擔正，雖然最終作客0:0和華倫西亞，但教練魯比都滿意前者演出，今晚聯賽迎戰不擅客勝的侯爾斯卡，料這位新鮮出爐的中國金球獎得主將再獲機會，助球隊全取三分，敲主勝。（Now632台周六凌晨4:00直播） 由於鋒將皮亞堤、沙治奧加西亞倦勤，首次正選披甲的武磊上仗戰至七十二分鐘才被換下，表現未算矚目，但教練魯比依然滿意道︰「我們面對西甲防線最強的球隊，所以未能為武磊提供太多傳送。」由於鋒線兵源緊絀，預計這位中國國腳今晚將繼續得到上陣機會。 侯爾斯卡作客不濟 幸而，今輪面對的只是聯賽包尾的侯爾斯卡，該隊近十輪西甲客戰只取得...

2019-02-22