浸大持續教育學院 擬辦自資護理課程

公立醫院醫護人手長期不足，近日掀起社會熱話。浸會大學正籌辦五年制自資護理學課程，將是本港首個由八大自資部門開辦的護理課程。持續教育學院院長鍾志杰指，課程籌辦已進入最後階段，最快九月開學，對成功獲批有信心，又強調學費水平克制，首屆將提供數十個學額。



浸大前日舉行傳媒春茗，交代下學年多個新本科課程，焦點之一是持續教育學院擬辦的自資五年制護理學學士課程，院長鍾志杰指，現時課程正待護士管理局審批，已進入最後階段，預料快有消息。校方每屆擬開設數十名學額，料可紓緩本港長期短缺的醫護人手，「護士雖然主要是西醫訓練，但中醫有很多元素可以加入，讓我們醫護人員與其他院校不一樣。」他指學生有望配合政府擬建中醫醫院落成後的醫護需求。



雖然新課程將是首個八大自資部門開辦的護理課程，未能納入指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP），意味學生負擔的學費較其他自資院校高。鍾志杰以課程仍待審批為由，未能透露詳情，但強調釐定學費時將相當克制，與坊間同類課程水平相若，暫無計劃把課程納入教資會資助。



他透露去年已成立護理教育部，聘請幾名資深護理學者坐鎮，並已設立四個根據私立醫院場景設計的實驗室，讓學生貼近實際職場。待護管局完成審批後，校方隨時準備收生，最快九月開學。



浸大校長錢大康指，留意到近年護士人手短缺問題嚴重，大學有需要作出貢獻；浸大本身設有中醫藥學院，新護理課程加入中醫藥元素，將有一定優勢。他又提到全球招聘一百名頂尖學術人員的「人才一百」計劃，目前已成功羅致四十二名學者，逾半是外籍人士；助理教授佔一半，副教授或教授則佔兩成，大部份是三十出頭的年輕學者。



