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新建成宿舍 首設電競館

2019-02-22 列印
■浸大新宿舍逾千七宿位 首設電競館。
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　　近年電競在本港興起，浸會大學前日亦透露，於李惠利前校舍北面用地興建的「學生宿舍暨教學綜合大樓」內，將設有電競館暨多用途禮堂等新設施；新大樓包括四幢樓高十三至十七層的宿舍，提供逾一千七百個宿位；新大樓造價二十一億元，預計二三至二四年落成。

　　校長錢大康稱，每幢宿舍均有主題，包括文化、環保等，由舍監帶領社會服務，並舉辦多種活動如黑客松等。

　　另外，新大樓的四層基座為創意樞紐（Creative Hub），設有電競館暨多用途禮堂、白盒劇場及錄音室，以及激進創新的創意媒體實驗室，結合藝術與科技，將成為音樂學系的重點研究基地，亦是東南亞最先進的一站式電影配樂錄音室。

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