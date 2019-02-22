逾百商舖僅20間營業 ﻿新田購物城欠宣傳欠配套﻿

農曆年間旅客逼爆本港各個口岸，高鐵及港珠澳大橋口岸的出入境人次，創通車以來的新高。各旅遊景點肩摩轂擊，但元朗新田邊境購物城人流仍疏落。主辦單位雖已出招救亡，接送內地旅行團入場用膳，還提供三十五元飯券當現金使，惟據最新一期《東周刊》報道，場內只有零星的藥房、小食店營業，部份旅客「醫肚」後已無興趣逛，隨便「快閃」，帶動人流的效果並不顯著。



新一期《東周刊》綜合旅遊業界、商戶及旅客的意見，拆解該處「搞唔起」之謎，發現「致命傷」是因為交通配套及宣傳嚴重不足，散客盲摸摸不熟路，記者首次進場迷迷惘惘走了不少「冤枉路」才到達。人流不足下，商戶索性休業，旅客無癮，更無意入場，造成惡性循環。



購物城牽頭人兼立法會議員黃定光承認，啟用一年多以來，人流未如預期，主辦單位早年投放逾億元搭建場地，至今仍未回本，並一直豁免商戶租金「蝕到入血」。據悉，主辦單位為解決交通問題，已申請巴士接駁，最快本月底啟用。



新田購物城的成立原意是為了分流上水、土瓜灣及紅磡等地的旅客，惜購物城啟用一年多以來，依舊未見明顯起色，主辦方繼早前開設親子樂園、VR館等遊樂設施，力圖吸引本港家庭入場後，新春前夕再「出招」，安排旅行團入場用膳帶旺人氣。



新春期間，購物城每日大約接待兩架旅遊巴、共一百五十多名內地旅客入場午膳，但用膳時間過後，該場又回復冷清。記者早前實地視察，這個佔地四十二萬方呎、全場有百多家商舖的購物城，當日只有四家食肆及大約二十間商舖營業，人流十分稀疏。



參加兩天團來港的廣州旅客謝小姐投訴，現場的購物選擇太少，「新田購物城是我們行程的第一站，連同食飯時間只會逗留半小時。飯後逛逛覺得這裏沒有甚麼好買。」她續指，現場的路牌指示不清晰，「在這裏找了許久才找到洗手間。」



除了團客，內地散客可在深圳地鐵崗廈站乘坐跨境巴士，或落馬洲乘搭B1巴士到達購物城。但對於本港散客，除非是自駕汽車或乘搭的士，否則十分「吊腳」。



該處鄰近元朗新田，暫時沒有點對點的公共交通工具可直接到埗。有商戶負責人承認，交通是該購物城的「致命傷」，商戶會教客人乘坐員工穿梭巴士出入，每天早上十時開始到晚上七時，每小時一班來往上水與購物城，「但基本無人知道有此項服務，位於上水的上落點都無明確的站牌指示。」



《東周刊》記者當日也是首次造訪，購物城的官網雖然有路線圖，但相當難理解，加上宣傳不足，訪客搜尋交通資訊困難。對於挽著大包小包「戰利品」的市民而言，相信有點吃力。



在購物城內經營小食店一年多的阿亨認為，接待旅行團到購物城食午飯，對幫補生意的作用不大。他透露，旅行團到訪前一晚，主辦單位會通知商戶準備食材。現時旅行團會在團友用餐前購買面額三十五元的餐券派發給團友，可將餐券當現金使，自行在指定四家食肆內選擇指定飯餐，「得百多名旅客，又不知道有多少人選擇我們，所以買餸亦不敢買多。」阿亨說。



阿亨形容自己「洗濕頭」，當初的裝修費至今未回本，「只有繼續開落去，或頂讓才有機會回本，如果關門就一定會蝕硬，所以惟有死撐。」雖然主辦單位目前免商戶租金，但他仍要支付每月三千元的管理費，以及約二千元水電費，生意入不敷支，遑論是「賺份糧」，「惟有返去原來嘅公司當夜班，日頭就返購物城坐鎮，先養到家。」



