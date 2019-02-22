「龍牀盤」劈價對撼 平均每呎萬九元

據新一期《東周刊》報道，農曆新年剛過，細絕全港的兩大「龍牀盤」即蓄勢劈價對撼。近年以「AVA系列」納米樓聲名大噪的盧華家族，搶先推出最細單位只比屯門菁雋大「一呎」的「市區龍牀盤」長沙灣AVA 228，首批平均呎價折實一萬九千四百零二元，「平」過兩年前同系的長沙灣AVA 61。



原本重推在即的滯銷「龍牀盤始祖」菁雋隨即封盤。市傳發展商佳源國際（2768）和「舖王」鄧成波果斷重整銷售策略，準備「劈價」截擊。菁雋去年底開售，當中面積一百三十一方呎的單位，呎價高達二萬一千七百五十六元，貴過AVA 228首批最貴呎價二萬一千五百元。



兩大龍牀盤大王減價出貨，對納米樓有一大啟示：近年發展商趁樓市癲狂，動輒以高於同區大單位三成以上超高呎價推售納米樓。隨着納米樓供應激增，已驚現「人踩人」式劈租潮。「劏房之城」紅磡環海．東岸、黃大仙鑽嶺等更錄得二手蝕讓個案。用超貴呎價掃納米樓的業主，不但隨時慘變樓蟹，甚至淪為負資產一族。



長實（1113）執董趙國雄早前唱淡納米樓今年有機會大跌三成，直言二百多呎單位空間太細，根本「唔啱人住」。雖然農曆新年前後，樓市在息口飆升陰霾漸退，以及發展商紛紛低價開盤之下乍現小陽春，不過「樓神」維持今年樓價或下跌一成的預測。由於市場即將有大量細單位供應，此類物業調整幅度有機會更大。



言猶在耳，細絕全港的兩大納米「龍牀盤」蓄勢爆發劈價戰。近年以「AVA系列」納米樓賺到盤滿缽滿的低調投資者盧華，上周一突然上載旗下長沙灣納米新盤AVA 228的樓書，成為豬年頭炮新盤。



至情人節，樓花期長達三年的AVA 228急不及待開價。首批五十伙折實平均呎價一萬九千四百零二元，比兩年前同系長沙灣大埔道AVA 61賣「平」百分之四點三。當中實用面積一百五十一呎單位扣除百分之十二優惠，最低入場費二百八十萬，呎價一萬八千五百六十三元，時光倒流到兩年前。



被戲稱「市區龍牀盤」的AVA 228，最細單位面積一百二十九呎，「剛剛」比屯門菁雋大「一呎」，對樓奴來說頗為黑色幽默，由近年經常負責賣樓的盧華女兒盧文德擔大旗。該盤位於長沙灣大南街，當年收購成本約四億元，總樓面約四萬三千方呎。項目提供一百六十伙，每層八伙，七成間隔屬開放式，餘下為一房單位。



