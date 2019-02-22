顏損者體驗館 教人欣賞內在美

「若你喜歡怪人，其實我很美。」當社會習慣以貌取人，一群外觀因疾病或意外而受損的顏損者，他們的生活是如何度過？九十後女生小雨因遺傳病導致滿身色斑，童年遭到同學欺凌，身心受創。歧視往往源於不了解，為了改變這狀況，小雨所屬的組織「臉臉相融」將推出體驗活動，讓公眾代入顏損者的角色，認識他們在日常生活面對的難處，好讓社會明白，美醜並不是憑外觀斷定，更要懂得欣賞一個人的內在美。



小雨自出生便患有神經纖維瘤，身體皮膚上佈滿大大小小的色斑，與別不同的外觀令她自小被排擠，「同學們笑我是斑點狗，是怪物。」即使只是朋輩間的戲言，對當天弱小的心靈已造成無辜傷害，況且不止言語攻擊，小雨更曾因容貌被同學視為欺凌對象，腰部被同學踢傷，留有後患。



小雨在網絡上認識了幾位神經纖維瘤患者，他們的遭遇與她大同小異，甚至有過之而無不及，於是，她發起成立「香港神經纖維瘤協會」，凝聚一眾病友互相支持。針對因病友外觀造成的歧視，協會更在香港復康會的協助下，與「香港銀屑病友會」和「香港灼傷互助會」合組一個名為「臉臉相融」的組織，爭取「臉部平權」。



為了向公眾傳遞此訊息，組織獲平等機會委員會撥款，計劃在四月舉辦「珍．賞．真相．體驗館」活動，讓社會大眾感受顏損者在日常生活中面對的不平等待遇。小雨親身製作了一些道具，是模仿顏損者容貌特徵的透明卡片，讓參加者放在臉上，「房間內還會播放一些難聽的說話，例如『好心這樣就不要出來嚇人啦』、『這樣我寧願死去好過』。」更有一個環節要求參加者戴上面具走到街上完成任務，讓參加者嘗試感受顏損者面對社會大眾奇異目光的感受。



最後，參加者有機會與顏損者在黑暗中對話，「大家也看不到大家，撇除了（視覺的）隔閡後，分享自己的感受。」小雨和陳奕怡也期望，體驗活動能讓大眾增加對顏損者的認識，並學懂如何與他們相處，建立一個「共融」的社會，「期待每張不同的臉，都能獲得同等的接納與尊重。」



