﻿老公被追討6.4億 獄中閉翳 陳振聰老婆繼續富貴

正於監獄服刑的商人陳振聰，近日又再成為新聞人物，他前日被龔如心遺產管理人追討一億三千萬港元訟費，連同其他方面的追討，共六億四千萬元，外間估計他身家僅剩七億，即面臨打回原形。本報獨家追蹤卻發現陳振聰的太太譚妙清，生活與昔日無異，繼續富貴。



因偽造遺囑罪成被判囚十二年的陳振聰，一一年被龔如心遺產管理人追討一億三千萬港元訟費，事隔七年，遺產管理人去年十一月申請重開案件，陳振聰提出反對，要求撤銷追討訟費，案件前日在高院開審。



陳振聰雖然面臨身家暴減，打回原形，本報近日獨家追蹤陳振聰太太譚妙清的近況，發現其開銷、生活習慣與當年風光時無異。她住西半山屋苑式豪宅，出入坐頂級歐洲車，由司機接載。雖然衣著打扮樸素，外表不似闊太，但她每周三、四次光顧頂級菲力偉美容健體中心，估計每天單項消費過萬元。



出入司機兼保鏢接載



本報發現她除了無私人飛機外，生活與之前一樣依然富裕。譚一向深閨，除了早上往銅鑼灣的美容院，下午必回家吃飯，偶爾才外出晚膳。



她一周之內有三天早上由西半山豪宅坐私家車往銅鑼灣的菲力偉美容健體中心，出入皆由穿恤衫西褲架太陽眼鏡、神情嚴肅的司機接載。整個上午，她的司機必在美容院樓下待命，其間不停留意出入大廈的人，該司機疑兼任保鏢工作。



記者目擊譚妙清由美容院出來直接回家，一整天沒有再出門。譚已光顧該健體中心多年，可是記者目測其身形沒有清減，估計她往中心做美容療程。



名店美容套餐數十萬元



記者致菲力偉了解價格，得悉入會年費為一萬九千元起，包使用所有健體設施及集體健體班，有關美容療程價格須親身上門才有報價。據悉，該中心的美容服務獲城中名人捧場，收費富豪級價格，一般套餐數十萬元，每次平均消費逾萬元。



千億地產商龔如心二○○七年病逝，陳振聰出示一張龔如心的遺囑，聲稱他為遺產唯一受益人，其後與華懋慈善基金展開遺產爭奪官司。



高院二○一○年判陳振聰敗訴，指陳偽造遺囑。二○一三年陳振聰被判刑十二年。隨後龔如心遺產管理人、華懋慈善基金和律政司三方均追討訟費，連同他一方的開支，總數估計逾三億元，若加上稅局追討的三億四千萬元利得稅和物業稅，陳振聰面臨被追六億四千萬元。