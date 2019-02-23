﻿冒險向團友示警遭槍殺﻿﻿秘魯導遊犧牲換港團平安﻿

本港兩個旅行團在秘魯下榻酒店遇劫，原來其中一名被殺導遊，是為本港團友通風報信時慘遭槍殺。「巴士的報」獨家訪問遇事團友，講到事發時生死一刻，仍然感到膽戰心驚，有如死過翻生，更一度哽咽落淚，讚該遇難導遊為英雄，多名團友自發捐款給死者遺孤。



該名歷劫生死的接受訪問團友姓周，洋名Michael，約五十歲，他與太太Maggie、兒子Eric及姨仔一行四人，參加捷旅假期二十七天中南美洲旅行團，事發時為其旅行團行程的第六天，下榻亞馬遜森林附近的Inkaterra Reserva Amazonica酒店兩晚，事發時為入住首晚。



Michael稱，當晚酒店有捷旅及尊賞兩個香港旅行團共四十一人。他跟同團十九名團友及一名領隊正在餐廳用膳；至於另一尊賞團，有部份團員已完成用膳離開餐廳，但仍有數名團友留下。餐廳當時約有三十人，包括數名外國旅客。



團友捐款予死者遺孤



Michael及部份團友今次遇險，均表示「死過翻生」，他事後引述領隊及目擊者稱，聽到當地警長表示，用三角巾蒙面的持長槍匪徒為哥倫比亞及委內瑞拉不法份子，活躍於邊境。當時一眾團友匿藏於廚房，其中一名被匪徒殺害的導遊，就是因為向他們通風報訊時遭殺害。「他們一行十七人，分頭行事，導遊因為通風報訊期間，被匪徒發現追至廚房附近被槍殺。」



各團友事後在警察到來，才敢起身，團友得悉該名導遊為救他們遭匪徒殺害感到難過，並視該導遊為英雄。其後得知慘死導遊遺下妻子及三子女，有團友自發向其家人捐錢，並透過其當地同事轉交其家人。



