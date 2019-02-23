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郭蔭庶升職 接任警務處副處長

2019-02-23 列印
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　　警務處高級助理處長郭蔭庶獲委任為警務處副處長，接替將退休的副處長（管理）趙慧賢，生效日期為三月四日。政府昨日宣佈，委任服務警隊超過三十五年的趙慧賢為新任申訴專員，由四月一日起生效，為期五年。趙慧賢是首位出任警務處副處長的女性。

趙慧賢掌申訴署

　　現年五十三歲的郭蔭庶一九九○年加入香港警務處，任職督察。郭蔭庶曾駐守不同的刑事偵緝單位，包括警區重案組、總區情報組和有組織罪案及三合會調查科。他又曾擔任警察學院基礎訓練中心主管、港島總區指揮官，以及助理處長（服務質素）。郭蔭庶於二○一七年晉升為警務處高級助理處長。

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