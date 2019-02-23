﻿市建局重建啟德道沙浦道﻿ 供應﻿810個中小型住宅﻿

市建局昨日宣佈啟動九龍城啟德道/沙浦道重建項目，地盤總面積約六千一百零六平方米，擬改建為住宅及商業設施。涉及五十個街號，約六百七十伙住戶及四十個商舖，有業主透露有發展商早已進行收購，希望最終獲收購呎價兩萬元以上。



重建項目範圍包括沙浦道三十一至四十九號（單數）、沙浦道五十五至七十三號（單數），及啟德道二十四至八十二號（雙數）內的建築物、兩塊政府土地、一條後巷、部份沙浦道及周邊的部份公眾行人路，合共約五十個街號、約四百五十個業權。市建局估計約六百七十伙住戶及四十個商戶受影響，昨日已即時派員到現場進行凍結人口調查。



市建局總監（規劃及設計）區俊豪指，地盤面積約六千一百零六平方米，項目總樓面面積約四點八萬平方米，擬重建約八百一十個中小型住宅、地下分層廣場及公眾停車場。預計八至十年完成，期望重建後可成為九龍城舊區及啟德新發展區的交接點。



居於垣天大廈一高層單位的洪先生表示，與太太在數十年前以三萬元購入單位，之後多次大小維修及夾錢進行大廈維修，已花費十多萬元。



他指十分喜歡在此區居住，因交通方便，有多個公園而同時亦治安良好。不過始終樓宇老化，下雨時有水滲入，雖然擔心安置問題，亦同意重建，只希望可繼續在區內居住。



居於同街一唐樓的業主何先生指，月前有最少兩間私人發展商向居民提出收購，現時市建局亦加入收購，要與大廈其他業主討論情況。而同座的葉先生則聽聞有發展商已收購區內一些大廈最少兩成業權，希望最終獲收購呎價兩萬元以上。



