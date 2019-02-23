  • 2019年2月23日 星期六
  • 18º
  • 85%
熱門： 關愛座粉嶺高球場潮濕沈月方東昇

日報新聞 > 港聞

漂白水裝沐浴露瓶 女嬰受傷菲傭囚半年

2019-02-23 列印
　　菲傭聲稱為了方便清潔浴缸，將已稀釋漂白水倒入沐浴露瓶內，僱主替六個月大的女兒洗澡時誤將瓶內漂白水倒入洗澡水，女嬰浸浴時突然全身泛紅並嚎哭，僱主見異狀報警。菲傭早前否認一項對所看管兒童虐待罪，經審訊後，被告昨在沙田裁判法院被裁定罪成，裁判官採立僱主證供，認為被告理應察覺洗澡水與往日不同，卻未有即時通知僱主，知情不報，判囚六個月。

　　三十九歲被告Merlyn Anao Ando求情時指，女嬰身上沒有明顯傷痕，亦沒有因此而引致長期的傷害；而被告自八月一直還柙至今，已超過六個月，望可輕判。暫委裁判官宗銘誠指，被告作為照顧小孩的家傭，破壞了僱主對其信任，令到女嬰受傷。再者，女嬰年幼受傷時不能表達自己，承受了不必要的傷害。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd