﻿前體操港將練習受創﻿ ﻿眾籌40萬美元醫療費﻿

前香港體操隊成員、現年二十九歲的港人邱沚峯（Jesher），上月在美國練習期間，落地一刻發生意外，頸椎及脊髓受傷，胸部以下暫時癱瘓，惟因他現已非港隊成員，得不到香港體育學院支援，且他在美國亦無買保險，醫療費高昂。友人為他發動眾籌，目標是四十萬美元，兩日暫籌得逾十萬美元。



邱沚峯（Jesher）上月十四日在美國練習體操期間，做一個已練習無數次的動作，但落地一刻發生意外，頸椎C6-C7椎節壓傷，亦傷及脊髓和椎間盤，急送院治療，暫胸部以下癱瘓，上肢活動亦有限制。



Jesher為技巧體操運動員，前港隊成員，曾於全港競技體操公開及新秀比賽奪跳馬冠軍，現仍為運動員，亦擔任初級教練和舉辦地區興趣班。由於Jesher現非港隊成員，故需自行承擔醫療費。惟他在美國沒有買保險，醫療費用高昂，特別是脊柱護理和康復。



美國練習 沒購保險



Jesher友人於網站gofundme以「Help Jesher Walk Again」為題眾籌，目標是四十萬美元。友人計劃送他入復康醫院，須繳五成按金，且每日住院費為一千五百美元，現需急籌四萬五千美元。眾籌兩天，截至香港時間昨晚八時，暫有六百六十四人響應，籌得十萬美元。



友人形容Jesher是一位精力充沛、喜歡冒險的年輕人，充滿愛心而體貼，也是一名專業的體操運動員：「無論你是否認識Jesher，無論是任何貢獻、大大小小的，都會極大地影響Jesher的康復之路。」另友人亦於facebook開設「Pray for Jesher Tsz Fung Yau」專頁，分享Jesher康復進度，只見他仍需要靠友人幫助，才可坐起來。



