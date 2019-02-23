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債仔劫銀行囚十年 上訴得直脫罪獲釋

2019-02-23 列印
　　一名男劫匪聲稱因無力償還高利貸三千萬元貸款，深怕禍及妻兒，於四年前打劫沙田一間銀行。男劫匪受審後被裁定企圖盜竊罪成判囚十年，他不服定罪上訴。上訴庭認為，原審法官引導陪審團時作出錯誤指引，或誤導陪審團，裁定上訴得直，定罪判刑一併撤銷。法官在判詞中特別提到，原審時控辯雙方大律師均無向法庭提供應有協助，令人費解和遺憾。

　　案發於二○一五年六月十八日，上訴人劉偉強攜兩瓶天拿水闖入沙田好運中心交通銀行高呼打劫，又將一瓶天拿水擲破地上。他卻着女職員報警，解釋自己「爭人好多錢，畀大耳窿逼」。辯方案情指，上訴人當日本來無意行劫，但因債主威脅「搞佢老婆同埋個仔」，當日下午更收到債主電話指「捉咗佢個仔」，令上訴人情緒失控。

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