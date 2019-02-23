傳《預算案》撥五億翻新全港200公廁

食環署負責管理的公廁，共七百九十九間；過去三年署方共接獲八千四百多宗有關公廁或公共浴室的投訴。外判清潔工質素及署方管理作風一向為人詬病，昨有消息指，《財政預算案》將撥款五億，翻新超過二百個公廁，即平均每個約二百五十萬。



食環署管理七百九十九間公廁，設在公園、沙灘及康樂場地內的洗手間則由康文署管理。公廁清潔工作已外批合約承辦商，每日清洗最少兩次。



流動廁所亦由食環署予外判商管理，衛生情況一直為人詬病。一七年，食環署公佈過去三年接獲逾六千七百宗廁所骯髒投訴。



昨天有消息指，《財政預算案》將撥五億，翻新逾二百個公廁，即平均每個約二百五十萬。據食環署網頁介紹，去年署方已翻新十四間公廁，採較易打理的材料，如面積大的磚及尿盆、加強通風、設置維修通道、增設暢通易達廁所，增設乾手機、衞生巾箱及供嬰兒換尿布的地方等。



專家促經常巡查定罰則



香港廁所協會前主席熊先生表示，鄉郊公廁較細小，毋須二百五十萬翻新，反而中環大會堂附近的公廁，因面積大費用亦較高。他稱最好是加設感應裝置，減少市民用手觸碰公廁設施，以防傳菌。他稱管理概念、硬件設備及維修巡查缺一不可，用者心態亦十分重要：「踎上廁板，又唔沖廁，咁整得幾靚都無用。」他指應經常巡查及定下罰則，禁止表現欠佳的外判商再落標。



食環署職工權益會工會副主席李美笑表示，希望政府關注員工福利如設休息室。旅遊界立法會議員姚思榮亦指應設賞懲制度，如某公廁長期未有改善，巡查人員應有罰則，或提供熱線電話，方便公眾監督。食環署回覆，二百六十四個公廁有提供廁所事務員值勤，事務員共九百多人，亦設事務員長駐高使用率的公廁，大部份公廁則有流動潔淨隊。



署方已按需要增加事務員，亦不時派員定期和突擊巡查。如發現承辦商表現未符合約規定，署方會發警告及扣減服務月費。



