  • 2019年2月23日 星期六
  • 18º
  • 85%
熱門： 關愛座粉嶺高球場潮濕沈月方東昇

日報新聞 > 港聞

感冒嬰猝死周內第二宗

2019-02-23 列印
■女嬰的父母協助警員調查，警方證實事件無可疑。
Previous Next

　　一周內第二名嬰兒猝死。一名七個月大女嬰日前患感冒，昨日被母親發現昏迷沙田金獅花園寓所牀上，送院後證實死亡。警方調查後相信無可疑，死因有待剖屍確定。

　　猝死女嬰與雙親居住金獅花園一期金康閣一單位。消息稱，女嬰日前患感冒發燒，家人曾帶她看醫生，服藥後又再求診。昨清晨六時許，三十三歲姓霍母親起牀視察女兒時，發現她昏迷牀上，大驚下報警。救護員將女嬰送院，證實死亡。警員到場調查及向女嬰的雙親了解，認為案件無可疑，但其真正死因，有待稍後法醫剖屍後確定。

　　本周二，油塘油翠苑漾美閣一名九個月大男嬰，飲奶後曾嘔奶，經家人處理後入睡，其父事後發現他昏迷，送院後不治。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd