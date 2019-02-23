感冒嬰猝死周內第二宗

政治因素干擾政府的決策過程，拖慢了政府的施政，最終令到普通市民受害。在覓地建樓的問題上，影響深遠，普通市民因此要更長期居住在極其狹窄的環境裏、捱貴租、捱貴樓。 昨天與一位熟悉香港土地政策的政界高人聊天，談到覓地問題。他說很多覓地計劃，如果政府有足夠的決斷力，也沒有政治干擾的話，早已全速推行。但在香港，事情愈拖愈長，已經拖到大家已忘記該計劃曾經拍板，如今又要重頭開始，要再爭論一番。他說「明日大嶼」的填海計劃，就是一個好例子。讓我們看看「明日大嶼」的前世今生。 早於二○一四年一月十五日，當時的行政長官梁振英在立法會宣讀《施政報告》，公佈「東大嶼都會」計劃，說政府會進一步開發大嶼...

2019-02-23