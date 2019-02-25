﻿疑思覺失調 自殺不遂 狠媽下毒手 涉餵藥勒殺兒

將軍澳發生狠母先餵藥後勒殺兒子倫常慘劇！善明邨一單親家庭，任清潔工的母親，疑精神問題萌輕生念，擔心已成年的兒子乏人照顧，向兒子餵服安眠藥，待其昏迷後再用電話充電線勒殺，下毒手後，她服毒企圖自殺不遂，向保安員求助揭發慘案。警方在單位檢獲遺書、一批老鼠藥及安眠藥物，把狠母拘捕，案件列為謀殺及企圖自殺處理。



遭母親殺害的男子姓黎，二十三歲，生於單親家庭，與五十五歲姓趙母親，同住善明邨善禮樓一個單位，面積約三百方呎，內有一個約一百方呎的睡房。據悉，趙婦任職清潔工人，患思覺失調及抑鬱，最近長期失眠，有聚賭案底。其子有工作，熱愛羽毛球運動，曾參加本港多個地區舉辦的羽毛球公開賽。



據悉，前晚十時趙婦被人發現神智不清，獨自走到住所樓下大堂，向男保安員稱服了藥物，又稱屋內的兒子也服了老鼠藥昏迷，保安員聞言後報警。救護員到場將趙婦送院搶救，她沒有大礙。警員及消防登樓破門入屋，驚見趙婦的兒子昏迷客廳沙發上，身上蓋着棉被，身旁有一塊羽毛球拍，初步檢驗證實死亡，估計死去一至兩天。警方封鎖現場，並召法醫到場。



23歲兒生前愛打羽毛球



警方在單位未發現搜掠或打鬥痕迹，檢獲一封遺書，相信由涉案女事主留下，內容透露她有輕生念頭，以及留下一張器官捐贈卡。警員同時在單位內發現兩條手機充電線，其中一條約一點四米長，被捲成圈狀，充電線一端被扯斷，其粗幼疑與死者頸上勒痕有關。



警方初步調查，相信男死者曾進食疑混有藥物的食物，亦曾被電線纏頸，卻未有服下老鼠藥；其母親曾在單位內服用懷疑毒藥，以及用電線上吊，企圖自殺未遂。警方將案列謀殺及企圖自殺處理，並以涉嫌謀殺拘捕死者的母親扣查。警方另在單位內檢獲一些老鼠藥及安眠藥，連同牀單等證物一併檢走調查。仵工舁走死者遺體，法醫稍後剖屍確定其死因。案件由將軍澳警區重案組接手，現正循其精神及財政狀況調查其殺子動機。



對於母親涉殺子的慘劇，西貢區區議員方國珊表示難過，她透露該母子八年前已入住當時剛入伙的善明邨。印象中，趙婦為人友善，間中到議員辦事處當義工，但並不活躍。