﻿新《預算案》粉綠色封面﻿﻿寓經濟不明朗齊耕耘﻿

財政司司長陳茂波將於本周三公佈其任內第二份《財政預算案》。昨天他率先披露《財政預算案》封面，顏色為粉綠色，當中有寓意。陳茂波解釋，去年環球經濟一片向好，所以其首份《預算案》封面用了具活力動感的淺紅色，但今年前景頗為不明朗，故採用粉綠色以反映本港是充滿生機的土壤，大家要努力耕耘才能收成，是有危有機的關鍵階段。



陳茂波在網誌透露，每年籌備《預算案》都遇上很多挑戰，要回應社會訴求，改善民生，亦要發展經濟，亦要諮詢持份者意見。《預算案》的封面顏色決定則毋須諮詢，只需內部討論便能敲定。他解釋，封面顏色亦反映社會面對經濟環境和挑戰時的感受。去年初環球經濟一片向好，其首份《預算案》封面顏色偏向較有動感活力；但今年前景頗為不明朗，粉綠色則反映本港是充滿生機的土壤，但仍是要播種、灌溉、努力耕耘，才會有收成，這是「有危有機」的關鍵階段。



料設20億過渡房屋基金



有政黨日前在立法會提出議案，要求政府設二十億元「過渡性房屋基金」，鼓勵房委會、房協及巿建局等機構提供更多過渡性房屋，期望可在未來三年提供不少於一萬個單位的各類過渡性房屋。消息人士透露，預算案會循此方向有所着墨。



據悉，教育方面，政府會向基層學生發放二千元津貼支援學習，由學生資助處透過銀行自動轉帳發放，預計與去年度一樣約有三十萬名學生受惠，包括約四萬名學前兒童、二十二萬名中小學生、四萬名大專生，涉款約六億元。向全港中學文憑試的學校考生代繳考試費，涉款約一點五億元。另外，每年額外增撥三億元在全港公立中學增加一個駐校社工名額，實現「一校兩社工」。



增撥資源予醫管局



據悉，公共醫療方面，政府會增撥近六億元經常開支給醫院管理局，增加前線醫護人員薪酬及津貼，具體不同工種的加幅由醫管局決定。民生方面，政府會預留逾五億元，分階段翻新逾兩百多個衞生情況欠佳的公廁，佔全港公廁數目約四分之一，將由食物及衞生局負責統籌有關工作。



