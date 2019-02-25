多個團體請願 促增福利資源

《財政預算案》公佈前夕，昨日多個政黨和不同團體到政府總部外請願，要求善用財政盈餘。社區組織協會逾八十人包括深水埗居民，要求政府興建更多過渡性房屋，並預留一千億元用來扶貧、安老，以及檢討綜援等。居民向政總人員遞交請願信之後散去，臨走之前將一隻豬形紙板貼在政總空地外面，上面寫上對《財政預算案》的訴求，寓意想財政司司長「分豬肉」，讓各個界別的市民都可以受惠。



西九新動力立法會議員梁美芬亦帶領十多名成員前往政總請願，要求預算案落實退薪俸稅四萬元、加快重建公務員合作社等，他們把建議書交給政府代表後離開。而工聯會則召開記者會表示，要求政府增加撥款予託兒政策及措施，他們早前訪問逾八百人，七成半受訪者認為，所住社區託兒服務不足，建議政府增加託兒服務名額，並以服務券或現金，資助零至六歲兒童的家長選擇合適的託兒服務。



另外，社民連遊行則到財政司司長官邸請願，他們手持大型氣球，要求政府增加撥款，改善前線醫護人員待遇及增加人手及牀位。



