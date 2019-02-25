﻿中美貿談加開兩天會議﻿﻿ 美財長：很可能達協議﻿

中美繼續於華盛頓舉行貿易談判，不斷有利好消息傳出，兩國第七輪高級別經貿磋商原定上星期五結束，其後決定加開兩日會議。美國財政部長努欽表示：「很有可能會達成協議」。



中美代表繼續在華盛頓磋商經貿問題，爭取於三月一日的限期前達成協議。兩國的第七輪高級別經貿磋商原定上星期五結束，其後決定加開兩日會議。消息人士稱，雙方在保護知識產權、巿場准入，以及削減美國對華接近四千億美元貿赤的問題上縮窄分歧。但在中方如何對待國企、補貼、網絡盜竊及強逼技術轉移存在更大分歧。雙方亦未就執行機制達成協議。美國希望透過機制，確保中方落實改革承諾，但中方堅持要有公平及客觀的過程。消息人士透露，執行機制有難度，需要有客觀的仲裁人作決定。



執行機制分歧大



美國財政部長努欽表示：「很有可能會達成協議」，現時雙方的貨幣協議是歷年來最有希望成真正現實，但無提及詳情。美國總統特朗普曾指控中國玩弄人民幣匯率來取得競爭優勢。美方要求中國穩定人民幣的價值，若成功實行協議，中國就不會再透過令人民幣貶值的方法來降低出口貨的價格，抵銷美國關稅的影響。



另外，特朗普表示考慮將華為和中興問題納入貿易協定，願意將所謂的國家安全問題和貿易談判捆綁，就美國對華為及其副董事長孟晚舟的指控，特朗普表示會與司法部部長談話後再作決定。



特朗普表示雙方在很多領域均已達成協定，美國在三月一日很有可能取消提高關稅稅率的計劃。特朗普又透露很有可能在三月底再次邀請習近平至佛羅里達州的海湖莊園，最終簽署協定。



另一方面，中國亦同意了購買一點二萬億美元商品，主要是購買更多大豆等美國農產品，液化天然氣、原油等能源產品，符合之前貿易談判的脈絡，也就是中方大量購買美國商品和服務。這也是特朗普對貿易談判最為直觀的評判標準。



