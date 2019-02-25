特朗普無意打貿戰 學者料好消息陸續來

中文大學全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，相信今次中美談判雙方是真心誠意和談，雙方也不想打貿易戰，尤其是美國總統特朗普。而中美貿易關係轉好亦對香港經濟有正面影響，他預計香港樓市及股市均會在短期內反彈上升。



莊太量指，中美貿易戰重創了美國的金融和貿易市場，特朗普想連任就不會再打下去。



目前，特朗普的精力都集中在美國與墨西哥邊界興建圍牆的議題上，所以他預計接下來的中美談判會有愈來愈多好消息。



莊太量說：「香港的股市近日已經反彈，我相信近期會重上三萬點；至於樓市亦已見底很快會反彈，預期走勢會像一五年先跌後升。」



