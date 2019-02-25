﻿邊行邊食牛肉球鯁喉﻿ ﻿12歲男童搶救三日不治﻿

十二歲男童日前放學後，在黃大仙購買牛肉球邊行邊吃，疑一時心急導致鯁喉昏迷，事主留醫三天後延至昨晨不治。死者雙親及親友聞噩耗傷心不已，男童售買小食店的男東主及女職員聞男童死訊亦深感難過，並稱日後會提點學生小心進食。



死者姓周，十二歲，生前與父母及妹妹同住竹園南邨貴園樓一單位，其妹仍就讀小學，他在寓所附近一所中學就讀一年級。案發於上周五下午五時許，周童放學回家途中，在學校附近竹園市場內一間小食店購買了二十四元零食，包括有十二粒魚蛋、六粒燒賣及兩粒牛肉球，途中拿着小食吃。



小食店東主難過



他途至竹園南邨榮園樓對開時，懷疑心急進食牛肉球突然鯁喉及呼吸困難昏迷地上，一名女保安員見狀報警將男童送院搶救。消息稱，警方事後在現場檢獲十八粒魚蛋及燒賣，相信周童心急吃兩粒牛肉球時鯁喉昏迷，案件無可疑。



據了解，男童鯁喉送明愛醫院後，事後再獲轉送瑪嘉烈醫院留醫深切治療部搶救，惟因缺氧時間頗長，腦細胞受損，接連其他器官亦相繼出現問題，醫生已向周童父母透露情況不樂觀，經搶救至昨晨八時五十分，證實不治，死者遺體送醫院殮房，稍後將舁送公眾殮房，由法醫剖屍檢驗。



周童家人和親友一行五人，昨中午離院返家時顯得傷心和激動，對意外不願再提。當天出售食物給周童的竹園巿場一間小食店，昨日如常開門營業，姓明男東主和女職員「好姨」聞周童猝死感相當難過。他們稱，上周五見周童離開小食店時仍開開心心，未料他疑食物鯁喉昏迷，昨日更不治。好姨得悉周童噩耗時，更一度傷心落淚。小食店東主稱，日後或會把這類較大食物以剪刀開邊，亦會提醒學生小心進食。



