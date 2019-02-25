掌握黃金救人數分鐘 「任何仁」示範骾喉急救

十二歲男童食牛肉球鯁喉搶救無效死亡，現時消防處的「調派後新指引」，已納入昏迷、心跳或呼吸驟停等情況，當致電消防處控制中心，人員會向召喚者提供適當指引，以急救傷病者，直至救護人員到達。今年農曆年前，消防處更在facebook上載短片，有市民進食期間樂極生悲發生鯁喉，「任何仁」隨即現身示範為骾喉者急救。



壓腹拍背將異物逼出



有急症科專科醫生稱，鯁喉缺氧窒息四、五分鐘可致命，除了立即報警外，掌握黃金數分鐘急救亦十分重要，可嘗試從後雙手環抱事主腹部，用力及快速擠壓胃部，將異物逼出；也可嘗試拍背法，用力在事主兩肩胛間拍擊。



去年一月，元朗一名小三女生，小息時在學校進食墨魚丸，其間因上課堂鐘聲響起，她疑心急吞食致鯁喉送院，搶救二十六天不治；去年三月，青衣青華苑一名兩歲女童，吃提子鯁喉死亡。



