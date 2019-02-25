至於銀行開戶和電子錢包等問題，劉怡翔說，希望能夠安排市民在香港開設內地銀行戶口，亦希望香港的支付工具能在內地使用，有信心這兩個問題在二○二二年前做到。
港府與大灣區城市研實行「港人港稅」
至於銀行開戶和電子錢包等問題，劉怡翔說，希望能夠安排市民在香港開設內地銀行戶口，亦希望香港的支付工具能在內地使用，有信心這兩個問題在二○二二年前做到。
疑思覺失調 自殺不遂 狠媽下毒手 涉餵藥勒殺兒
將軍澳發生狠母先餵藥後勒殺兒子倫常慘劇！善明邨一單親家庭，任清潔工的母親，疑精神問題萌輕生念，擔心已成年的兒子乏人照顧，向兒子餵服安眠藥，待其昏迷後再用電話充電線勒殺，下毒手後，她服毒企圖自殺不遂，向...
2019-02-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
全國剩三省未淪陷 河北保定現非洲豬瘟
河北省保定市日前傳出非洲豬瘟疫情，但當地政府疑封鎖消息沒有上報。昨日農業農村部通報，證實市內徐水區一個存欄生豬五千六百隻的豬場發生疫情，並有病發死亡病例。截至目前，全國三十一個省市區僅剩新疆、西藏及海...
2019-02-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
再開槍鎮壓兩死300傷 委內瑞拉軍民邊境衝突
委內瑞拉軍警上周六在巴西及哥倫比亞邊境阻截運送國際救援物資的車隊，其間與示威者爆發激烈衝突，部隊發射橡膠子彈及施放催淚彈鎮壓，開槍及放火焚燒載有救援物資的貨車，有兩人被殺，連同早前被殺夫婦，死亡人數增...
2019-02-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
新翠山莊特色戶綠意盎然
時刻與綠樹林蔭為鄰，是不少城市人追求的生活。大埔新翠山莊位於優景里，被翠綠園林環抱，是次介紹該屋苑一個地下特色單位，面積915方呎，三房一套設計，裝潢簡潔實用，賣點之一是連約600方呎私人花園，住客隨...
2019-02-23
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
憧憬中美貿談達協議 恒指直叩29200關
市場氣氛向好，帶動港股上周五收報28816點，見近7個月高位，全周累升915點或3.28%，為一個半月以來最大單周升幅，過去3個交易日成交額均破千億元。市場人士認為，今日恒指開市會否見29000點仍視...
2019-02-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
萊比錫勢雙殺 快刀斬賀芬咸
RB萊比錫前鋒尤素夫保臣貴為德甲快槍手之外，近期腳風甚順。今晚主場迎戰賀芬咸，此子有望重演首循環兩破對手大門的好戲，領軍全取三分力保歐聯最後一張入場券，主勝去馬。 （Now670、有線611、651台周二凌晨3:30直播） 丹麥前鋒尤素夫保臣今季四次在甫開賽首十分鐘便破網冠絕群雄，德甲快槍手當之無愧。此子上輪聯賽作客3:1挫史特加一戰入兩球，近四輪兩次梅開二度，累積入十二球狀態大勇，而且首循環作客賀芬咸也包辦兩球助萊比錫勝2:1，今晚有望領軍再次攻陷敵軍防線。 保臣「10分鐘殺手」 萊比錫現僅排第四，來季歐聯資格難言穩陣，幸有尤素夫保臣這名快槍手攻堅，叫隊友泰拿阿當...
2019-02-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Galaxy S10 三強鼎立
新一輪旗艦手機大戰即將爆發，率先上陣的是Samsung Galaxy十周年之作S10系列，一門三傑分別是S10、S10+及S10e，全部配備支援超聲波指紋的Dynamic AMOLED靚芒，效能及影拍實力全面提升之餘，又加入反向無線充電等新噱頭，下周抵港勢掀換機潮。文：B1807 HDR+靚芒指紋解鎖 為慶祝Galaxy系列手機面世十周年，Samsung在日前舉行的「Galaxy UNPACKED」發佈會，一次過推出四款新作──Galaxy S10、S10+、S10e及S10 5G，全部採用Infinity-O開孔設計的新一代Dynamic AMOLED全熒幕，賣...
2019-02-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
奧斯卡賽果今揭盅 《仁妻》格蓮前哨戰封后愛犬搶鏡
每年一度美國影壇盛事奧斯卡頒獎禮今日舉行，而在奧斯卡前夕，都會先頒發獨立精神獎。有份角逐奧斯卡影后的格蓮高絲封獨立精神獎影后，她帶同愛犬上台領獎，但其愛犬卻表演碌地沙搶鏡，場面有趣！本報記者 圖：路透社 奧斯卡頒獎禮於今日在洛杉磯舉行，昨日則有表揚獨立電影的第34屆獨立精神電影獎，在加州聖莫尼卡舉行頒獎禮。 今屆有份入圍奧斯卡爭影后的老牌女星格蓮高絲，憑《仁妻》獲得獨立精神獎影后，為她今日爭奧斯卡再打一支強心針。格蓮憑該片已在演員工會獎等多個頒獎禮中封后，今日她將與《爭寵》的Olivia Colman、《星夢情深》的Lady Gaga爭金像影后。格蓮昨日帶同愛犬Pi...
2019-02-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——二億護樹 遲來好過無到
近年大風雨過後，樹木塌下殺人事件，一再發生。即使政府已成立樹木辦公室，專責管理城中大樹，但樹木學者和公眾的批評頗多，原因之一是人手不足，亦缺乏管理樹木專才，以致不少大樹病入膏肓，未被及時診治，變成城市中的計時炸彈。即使找到病樹，一律速速砍下，未有盡力護理，引起市民怨言。 統計數字顯示，本港約有註冊樹藝師一千六百人，他們工作範圍包括為樹木測量、作風險評估，以至樹木護養。但大部份樹藝師年屆四、五十歲，後生一輩少人入行，導致人手青黃不接。政府內部僅有二十八名樹藝師，卻要負責管理三萬六千棵樹，平均每人要負責近一千三百棵。有樹木辦人員只憑目測，判斷大樹情況，出現偏差機會甚高。 據傳媒...
2019-02-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
伊時論事——全明星賽明星在哪？
去年十一月澳洲維多利亞賽馬會公佈將於今年三月十六日聯同墨爾本賽馬會及滿利谷賽馬會在費明頓馬場舉行獎金高達五百萬澳元的全明星一哩賽，其中十匹參戰馬由公眾投票落實，另加四個外卡參賽席位。 此賽舉辦的目的是讓一些熱愛賽馬運動的公眾可以投選自己喜歡的馬匹、練馬師或州份代表出爭這場千六米賽事。不要以為獲選馬匹必定是成績優秀的一級賽佳駟，就在二月二十一日發表的首十名得票最高的名單當中，僅得得票第三的Grunt、第四的「亞莉捷」、第五的Amphitrite及第六的「百煉成鋼」曾勝一級賽，第七名的Material Man為一級賽上名馬，第九名的Moss 'N' Dale...
2019-02-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6