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港府與大灣區城市研實行「港人港稅」

2019-02-25 列印
　　財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，正與粵港澳大灣區內地城市磋商「港人港稅」安排。被問到能否在二○二二年之前做到，他表示或有機會。劉怡翔表示，前海和橫琴政府正實行「港人港稅」，港人到當地工作繳交香港稅款，內地與香港稅款的差異由當地政府承擔，他說，目前正與大灣區其他內地城市政府商討，探討是否補貼某些行業的港人，繳納兩地稅款的差額，但當地政府財務承擔是主要憂慮。

  至於銀行開戶和電子錢包等問題，劉怡翔說，希望能夠安排市民在香港開設內地銀行戶口，亦希望香港的支付工具能在內地使用，有信心這兩個問題在二○二二年前做到。

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