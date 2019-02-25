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「限奶令」繼續執行

2019-02-25 列印
　　政府日內宣佈維持「限奶令」，每人每日只限攜帶最多兩罐配方奶粉離境，因擔心一旦放寬會影響供應令香港「斷奶」。

　　據了解，目前全港各區欠缺配方奶粉的情況持續改善，但政府仍擔心一旦放寬「限奶令」，會影響本港奶粉的供應，遂維持原有安排，即每名十六歲或以上人士，每二十四小時計，可攜帶不超過一點八公斤、即約兩罐份量，供三十六個月以下嬰幼兒食用的配方奶粉或豆奶粉離境。

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