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鎅袋竊案警拘三智利賊

2019-02-25 列印
　　上周二上環干諾道西一大廈發生的鎅環保袋掠去四萬元人民幣案，警方中區警區情報組及刑事調查隊人員，經翻看閉路電視及蒐證調查後，掌握涉案賊人資料。

　　前晚八時，掩至旺角彌敦道一單位，拘捕一名三十五歲外籍女子、一名三十九歲外籍女子及一名六十七歲外籍男子，他們涉嫌盜竊。據悉，被捕男女均為智利籍，較早前持護照來港旅遊，他們現正被扣留調查。

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