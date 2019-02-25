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「回收基金」批出215申請 涉款1.3億

2019-02-25 列印
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　　政務司司長張建宗（見圖）發表網誌，指政府重視回收業發展，十億元的「回收基金」已批出二百一十五項申請，當中一百七十個項目已經或即將開展，涉及資助金額約一點三億元。

　　同時，亦正就「回收基金」運作進行中期檢討，於今年一月推出首階段一系列改善措施，包括全新租金資助計劃、簡化申請程序等。預計餘下的改善措施將於今年下半年推出。

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