「回收基金」批出215申請 涉款1.3億

去年十一月澳洲維多利亞賽馬會公佈將於今年三月十六日聯同墨爾本賽馬會及滿利谷賽馬會在費明頓馬場舉行獎金高達五百萬澳元的全明星一哩賽，其中十匹參戰馬由公眾投票落實，另加四個外卡參賽席位。 此賽舉辦的目的是讓一些熱愛賽馬運動的公眾可以投選自己喜歡的馬匹、練馬師或州份代表出爭這場千六米賽事。不要以為獲選馬匹必定是成績優秀的一級賽佳駟，就在二月二十一日發表的首十名得票最高的名單當中，僅得得票第三的Grunt、第四的「亞莉捷」、第五的Amphitrite及第六的「百煉成鋼」曾勝一級賽，第七名的Material Man為一級賽上名馬，第九名的Moss 'N' Dale...

2019-02-25