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葉劉提規管領展租金增幅　料通過機會低

2019-02-25 列印
　　新民黨主席葉劉淑儀提出私人條例草案，規管領展租金增幅，她坦言要在立法會過到分組點票不易，故希望改為政府法案提交立法會。葉劉承認想參選超級區議會，至於再選特首，她稱：「沒有人不准我選，是我自己退出。不談那些了，那些太高深。」

　　葉太重申其規管領展的私人草案，並無違反自由市場原則，「牽涉六十多萬戶、二百多萬人重大利益，政府不應視若無睹。」目前草案獲工聯會支持，泛民未有反對。

  葉太估計立法會分組點票下獲通過機會較低，故希望運房局局長陳帆接納建議，改為政府法案提交立法會：「好心陳帆為市民做點事吧，對民望也有幫助。」不過葉劉仍有信心最後會成功，「因有民意支持。」



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