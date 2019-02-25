﻿野豬滋擾襲人搶食﻿ ﻿漁署擬設「捕殺」名單﻿

踏入豬年，本港繼續受到野豬四處為患的困擾。據《東周刊》早前報道，近年舉報野豬滋擾個案，由一一年的二百二十多宗，到一七年暴增至七百三十多宗，過去三年涉及野豬襲擊人類的個案，更加激增六倍之多。



鄉議會主席、行政會議成員劉業強早前提出引入野豬天敵，引起極大迴響。劉十分關注野豬問題，近日聯同專家上山惡補野豬生態知識後，認為政府須強化執行各項控制野豬的措施，在豬隻數量失控時，亦應理性地恢復有限制的獵殺。



「野豬已危及人身安全，情況已經失控，一定要想辦法制衡。」劉業強說。他日前主動聯絡西貢狩獵隊隊長陳更，到大埔道琵琶山其中一個野豬經常出沒的地點視察，估計至少有幾十隻野豬在附近聚居。兩人再往清水灣壁屋邨另一野豬出沒地方，步行約二十分鐘，在一個深坑發現野豬蹤影。



劉業強倡加強監察族群數目



劉業強認為政府應同時增撥更多人手為野豬絕育及避孕：「現時漁護署僅得六人負責野豬避孕工作，每次出動只能做三隻，但全港保守估計有一萬隻，人手根本不足以應付。每隻豬接受避孕，有效期僅得四至六年。」



劉亦倡議，在野豬出沒熱點要設置更多監察鏡頭，掌握野豬出沒時間和習性。另外，在大型垃圾站加建圍欄，減少牠們翻垃圾的機會。



陳更從事狩獵工作逾四十年，他指野豬數目暴升與市民不停餵食有關：「野豬本身繁殖能力很強，每胎可以生產六至八隻。近年牠們習慣被餵食，營養多了，搵食又不用太操勞，結果胎兒幾乎全部順利誕生，久而久之出生率大大提高。」陳續說。



根據漁護署資料顯示，野豬投訴或出沒的報告由一一年的二百二十五宗，急升約三倍至一七年的七百三十八宗。除了野豬數量激增，過去十年本港發生共十四宗野豬傷人案件當中，其中十二宗都是近三年發生。



一七年底，漁護署推行為期兩年的「野豬避孕及搬遷先導計劃」，即是將野豬捕捉後，進行避孕或絕育，然後再放生，但有關計劃實行一年多，截至去年十二月，僅得五十四隻野豬接受避孕或絕育。



今年一月二十四日，漁護署提出另一種制衡野豬新方法，宣佈將曾襲擊人、習慣搶食物及易發惡的野豬列作「高風險類別」，麻醉捕捉後人道毀滅。



現行禁止餵飼野豬的《野生動物保護條例》只涵蓋數個郊野公園，漁護署署長梁肇輝認為，可透過亂拋垃圾定額罰款填補該漏洞，另外亦會增加人手為野豬避孕或絕育，以趕上野豬的繁殖速度。



