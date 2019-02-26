﻿現場檢獲安眠藥 西營盤三屍案 父母偕幼子燒炭亡

西營盤昨晚揭發三屍倫常慘案，有鄰居嗅到一個單位傳出焦炭味，於是報警。消防破門入屋，發現戶主夫婦與七歲幼子一同倒斃睡房牀上，牀邊有一個炭爐。消息稱，警方在屋內尋獲安眠藥，不排除有人落藥迷暈親人後，再燒炭同死，警方正循兇殺及自殺案調查。有鄰居表示，死者夫婦平日有投資股票，近日疑投資失利，曾向人表示財困。



慘劇現場為西營盤第二街八十三號西園永翠閣二十三樓一個單位，據悉，單位住有一家三口，包括任職貿易公司的羅姓男戶主（四十二歲）、任地產經紀的姓陳妻子（四十歲）和讀小二的兒子（七歲）。夫婦的長子（十餘歲）事發時不在家，因而逃過大難。事後該長子接獲通知與舅父趕返寓所了解情況。



消息稱，昨晚八時二十五分，有女鄰居嗅到上址單位傳出焦炭味，於是報警求助。警員及消防員到場拍門良久，無人開門，消防員隨即破門入屋，驚見其中一個睡房內兩名成年男女及一名男童昏迷牀上，初步檢驗三人已明顯死亡。



曾向鄰居透露投資失利



現場消息稱，牀邊遺下曾焚燒的木炭，屋內充斥燒炭後釋出的一氧化碳，消防員勸喻趕至增援的警方人員暫時不要入屋，以免吸入氣體釀成意外。待濃烈氣體消散後，警方再入屋調查蒐證，氣體公司人員亦奉召到場檢查。



據悉，警方發現現場無打鬥及掙扎痕迹，三名死者初步相信為一家三口，三人身上無明顯傷痕。警方在屋內檢獲一些安眠藥，未知三人曾否服用，須剖屍確定。西區重案組探員今晨仍在場，循兇殺及自殺方向調查。



有鄰居表示，與死者一家前日（本周日）碰面，當時並無異樣；不過，夫婦二人平日有投資股票，且聽聞他們曾向人透露近期投資失利，似有財務困擾，未知慘案是否與此有關。



長子避過死劫



多名死者親人接獲通知趕至現場，當中一名中年男子向警員稱是「舅父」，另一十餘歲青年則自稱是夫婦的長子。他們神情哀傷，沒有回應記者提問。



西園是香港房屋協會的發展項目，共有兩幢二十九層高大廈，分別為永翠閣及長蓁閣，每層八伙，兩幢共有四百三十二個單位，實用面積由三百六十五至四百二十二平方呎，於八二年八月入伙，去年一個高層三百六十五平方呎單位，成交價為六百四十萬元。資料顯示，出事單位業主姓黃，一二年以三百六十九萬元購入，相信死者一家為租客。