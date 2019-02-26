﻿內地需求殷恐失控 ﻿﻿「限奶令」繼續推行﻿

港府實施「限奶令」六年，規定任何人只可帶兩罐奶粉出境。食衞局向立法會提交檢討文件，決定維持「限奶令」。當局表示，因違反「限奶令」被定罪的個案自一六年起維持在每年約三千八百宗，未見下跌趨勢，一旦撤銷「限奶令」，不排除重演一三年的奶粉短缺情況。



食衞局委託顧問公司展開多輪市場調查，查核能否即時購得主要品牌的指定配方粉型號。約二萬四千六百次的查核中，未有現貨供即時購買的比率約百分之八，調查員同日在附近一至兩個同類零售點，所需步程一般平均約五分鐘，購得相同配方粉產品。



問卷調查顯示本港父母普遍習慣剩餘少於一罐才補購配方粉，反映他們有信心在合理時間內購買到他們所選的配方粉品牌。問卷調查亦顯示，當零售點未有現貨時，他們期望可以不多於十分鐘的步程到另一零售點購買配方粉，現時情況符合本港父母期望。



定罪個案未見下跌



但當局表示，非本地人士對本港市場配方粉潛在需求仍然龐大。「限奶令」被定罪個案自一六年起維持在每年約三千八百宗，放寬或撤銷「限奶令」，水貨需求量可能倍增，而近年內地訪港旅客數目持續上升，預計內地對本港市場上的配方粉潛在需求仍然強勁。



當局指，「限奶令」成功遏止本港配方粉零售市場被龐大的非本地潛在需求支配，仍是關鍵因素之一，在保障本港零售點有穩定配方粉供應發揮重要作用，並非其他措施可以輕易代替。



立法會議員邵家輝表明反對政府維持「限奶令」，他認為業界已有措施確保本地奶粉供應充足，批評政府以政治考慮凌駕自由經濟。立法會議員郭家麒則表示，去年亦有約三千八百宗違反「限奶令」被定罪個案，顯示水貨活動持續，故支持繼續「限奶令」，強調不希望重蹈覆轍。



港九藥房總商會理事長林偉文表示，「限奶令」損害本港作為自由貿易港的美譽，亦製造「中港矛盾」，即使不完全取消限制，亦可以考慮逐步放寬，例如將攜帶兩罐奶粉出境的上限提升至四罐。



