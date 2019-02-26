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﻿美股中段升177點

2019-02-26 列印
　　美國股市本周首個交易日向好，杜指中段報二六二○九點，升一百七十七點；納指則報七五八八點，升六十點。滙控美國預託證券價格見六十三點七六港元，跌零點四四港元；騰訊則見三百四十八點四一港元，升四點六一港元。紐約期金報每盎司一千三百三十點五美元，跌二點三美元。
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