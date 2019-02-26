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中大校長重視旅客逼爆 規定旅巴入校園須先登記

2019-02-26 列印
　　早前有報道指中文大學和香港大學校園多了內地旅客在校園遊覽，學生餐廳逼滿人，學生難以用膳，甚至有中大生投訴有遊客登上師生專用的校巴。中大校長段崇智昨日在傳媒春茗上回應，對學生連吃飯也遇上問題感心痛。

　　中大校長段崇智對於中大校園內湧現不少內地旅行團，以至教職員及學生餐廳和校巴均被逼爆，他形容問題十分嚴重，一定會重視。

  他對內地旅行團影響到大學的交通及餐廳感心痛，並已即時採取措施，包括旅遊巴要預先登記才能進入校園，以及在午飯時間只容許教職員及學生進入餐廳。



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