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元朗幼稚園爆發甲型流感

2019-02-26 列印
　　元朗一所幼稚園爆發甲型流感個案，涉及二十四名男童、三十名女童，年齡由三至六歲。他們自上周五(二十二日)起先後出現發燒、咳嗽和喉嚨痛等病徵。全部學生已求醫，五人入院，當中一人治療後已出院，所有人情況穩定，十二名學童證實對甲型流感病毒呈陽性反應。衞生防護中心人員已視察該校，並提供有關預防呼吸道感染的建議，該校正接受醫學監察。

流感活躍情度持續下降

　　衞生防護中心發言人說：「最新監測數據顯示，本地流感活躍程度自一月的高峰水平持續下降，但仍維持在基線水平以上，社會各界必須繼續提高警覺預防流感。

　　鑑於幼童在今季流感較受影響，中心特別呼籲家長，如仍未安排其子女接種今季流感疫苗，應盡快接種以加強個人保護。」



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