西灣河驚現三層樓高鹹水噴泉
現場檢獲安眠藥 西營盤三屍案 父母偕幼子燒炭亡
西營盤昨晚揭發三屍倫常慘案，有鄰居嗅到一個單位傳出焦炭味，於是報警。消防破門入屋，發現戶主夫婦與七歲幼子一同倒斃睡房牀上，牀邊有一個炭爐。消息稱，警方在屋內尋獲安眠藥，不排除有人落藥迷暈親人後，再燒炭...
2019-02-26
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民眾疑與頁岩氣開採有關 四川自貢市兩日三地震
中國地震台網指，四川自貢市榮縣昨天下午一時十五分發生黎克特制四點九級地震，震源深度五公里。這是該區兩天以來第三次發生四級以上地震，造成最少二人死亡。不少民眾懷疑地震頻發與當地頁岩氣開採有關，紛紛表達不...
2019-02-26
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澳洲機師空中留言 埋怨試飛「很悶」
澳洲一名機師因在試飛途中感到無聊，竟以天空作畫板留下「I’M BORED」（我很悶）的字句，然而一切被都記錄在雷達地圖上，飛機師所屬的航空訓練學校負責人事後無奈指，飛機師的行為並沒有被「寬恕」，但「顯然他感到無聊」，又謂對於年輕的教練，「你能做些甚麼？」 一名年輕機師於當地時間（上周二）上午進行試飛，他為測試一架單螺旋槳飛機的引擎，必須在特定的動力設置下飛行兩個小時，他以柏立非路機場（Parafield Airport）為起點，沿着路線向北行駛，當接近布洛頓港（Port Broughton）時，他開始以天空為畫板，在南澳一片藍天上「塗鴉」，寫出自己心情，「I’M BORED...
2019-02-26
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睇樓人流上升 大坑豪宅氣氛好轉成交平穩
跑馬地及東半山豪宅睇樓量上升，不少準買家較留意大坑道約1000萬至3000萬的放盤。最近，該地段連錄成交，其中光明臺1月連錄2宗買賣，現有逾30個放盤，最平叫價約1100萬起步。 利嘉閣地產市...
2019-02-26
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美押後加徵關稅期限 中美貿談報喜 杜指升115點
中美新一輪貿易談判圓滿結束，特朗普宣佈押後3月1日對中國加徵關稅期限，又揚言短期內將有重大消息公佈。消息帶動美股氣氛向好，杜指早段曾升209點，見26241點；納指升74點，見7602點；標普500指...
2019-02-26
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卡城快車博翻身 帶刀衛奪愛
卡迪夫城領隊禾諾克在今晚英超快車主場對愛華頓前，公開呼籲全隊球員趕快重整旗鼓，求搶分逃出降班漩渦，擺出高昂戰意。適逢拖肥糖聯賽三連敗正值頹勢，卡迪夫城可望在近況不俗的帶刀侍衛班巴帶領下重返勝軌，主勝可敲。 （Now622台周三凌晨3:45直播） 上輪英超主場1:5大敗給屈福特後，卡迪夫城兩連勝走勢結束，現排聯賽榜第十八位，領隊禾諾克呼籲球員要盡快重整旗鼓：「現時是我們再次振作的時候了。」幸好該隊近期有科特迪瓦中堅班巴化身帶刀侍衛，連續兩輪英超各入一球，今仗勢可領軍重回正軌。 拖肥三連敗兼啞火 客軍愛華頓近況低迷，上輪聯賽作客0:1不敵屈福特後已連輸三場，各賽事近六戰...
2019-02-26
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斯米蘭群島潛遊
天氣暖化問題正影響着全球的海洋生態，幸好泰國某些潛水區域早已受到國家公園制度保護，好像被視為泰國頂級潛點的斯米蘭群島（Similan Islands）更早在1982年已納入保育範圍，每年只在11月至4...
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《綠簿旅友》奪最佳電影 《羅馬》贏導演獎 奧莉花憑《爭寵》封后 雷米演活Queen已故主音稱帝
美國電影界盛事第91屆奧斯卡頒獎禮昨日在洛杉磯舉行，今屆在無主持的情況下順利完成，雷米馬利克和奧莉花高雯分別憑《波希米亞狂想曲︰搖滾傳說》和《爭寵》大熱榮封影帝、影后。最佳電影則由《綠簿旅友》撼低大熱...
2019-02-26
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社論——體育會hea對性侵 政府要踢
源自美國影視圈的「#METOO」反性侵運動，席捲全球。今年初南韓掀出一宗轟動個案，短道速滑奧運金牌得主沈錫希聲稱，她自十七歲起被教練多次性侵，還遭對方威脅若公開就毀掉其前途，其後有更多受害人挺身指控。在本港，一名女運動員亦舉報多年前被教練性侵，但經法庭審理後，因證據不足，被告獲判無罪，但事件觸發公眾關注體育界的性侵歪風。可惜的是，不少體育總會仍未有積極制定反性侵政策。 平機會向本港七十多個體育總會發出問卷，僅多於一半回覆，其中四成多沒有制定防性侵指引，主要原因是政府資助不足，難以推行反性侵的政策，尤其是小型的體育總會。 問卷結果極不理想，令公眾質疑，若果不制定政策，怎樣防範...
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馬場浮世繪——周日澳港盃直播受注
澳門氹仔馬場周日舉行一年一度的澳港盃賽馬日，香港馬會一如近年，當日會轉播受注合共七場賽事，首場於下午二時正開跑。 澳港盃賽馬日的焦點，當然是屬港澳埠際賽首關的澳港盃。今年香港派出四駒出戰這場千五米澳門一級賽，配搭亦已定好。高伯新找來蔡明紹騎「文藝學家」、苗禮德的「馬上發財」配蘇兆輝、呂健威交「軍歌」予李寶利操刀，至於由告東尼訓練的上兩屆盟主「醒目名駒」，就會續由莫雷拉主轡打衞冕戰。 馬場浮世繪
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