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西灣河驚現三層樓高鹹水噴泉

2019-02-26 列印
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　　西灣河發生爆地底水管事故，昨晨十時許，西灣河街近太樂街交界一個水務署工地，地底一條鹹水管突然爆裂，大量鹹水夾着沙泥湧出，水柱噴出高約十米，有三層樓高（見圖），路面一度出現輕微水浸。其間，車輛路過要被鹹水「洗車」。警方接獲市民報案到場，立即封鎖部份行車線及通知水務署人員。有關人員到場關上水掣，並進行搶修。據悉，今次爆地底水管現場外約二十米的西灣河街，本月十日亦曾發生爆地底水管。

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