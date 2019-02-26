劏房戶追討業主濫收水電費差額

澳洲一名機師因在試飛途中感到無聊，竟以天空作畫板留下「I’M BORED」（我很悶）的字句，然而一切被都記錄在雷達地圖上，飛機師所屬的航空訓練學校負責人事後無奈指，飛機師的行為並沒有被「寬恕」，但「顯然他感到無聊」，又謂對於年輕的教練，「你能做些甚麼？」 一名年輕機師於當地時間（上周二）上午進行試飛，他為測試一架單螺旋槳飛機的引擎，必須在特定的動力設置下飛行兩個小時，他以柏立非路機場（Parafield Airport）為起點，沿着路線向北行駛，當接近布洛頓港（Port Broughton）時，他開始以天空為畫板，在南澳一片藍天上「塗鴉」，寫出自己心情，「I’M BORED...

2019-02-26