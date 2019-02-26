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劏房戶追討業主濫收水電費差額

2019-02-26 列印
　　劏房戶除了捱貴租，更長期面臨業主濫收水電費問題，生活百上加斤。有劏房住戶昨偕同「爭取低收入家庭保障聯席」到西九龍裁判法院，入稟小額錢債審裁處向前業主追討逾一千八百元濫收水電費的差額，案件排期至下月二十九日早上開審。

　　申索人吳顥齡，被告人吳育雲，為劏房業主。齡姐作為劏房戶的代表入稟小額錢債審裁處，向其所住的深水埗單位前業主追討水電費差額。她指出業主向她收取電費，每度電收費平均為一點六元，較中電平均淨電價每度電為一點一元高；而水費則為每平方米十三點四元，亦較水務署每平方米收約六元為高。最初她並不知道業主此舉是違法，直至社工告知。

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