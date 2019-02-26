  • 2019年2月26日 星期二
  • 19º
  • 85%
熱門： 限奶令綠置居奧斯卡李偲嫣港女偷貓

日報新聞 > 港聞

花旗參膨魚鰓出入境受管制 ﻿瀕危物種﻿﻿走私落馬洲被截﻿

2019-02-26 列印
■海關昨日在落馬洲懷疑走私參茸海味及懷疑瀕危物種案。
Previous Next

　　海關昨日在落馬洲檢獲一批包括乾鮑魚、海參和花膠的懷疑走私參茸海味及懷疑瀕危物種案，估計市值共約二十四萬元，男司機被捕。

　　海關人員昨午在落馬洲管制站截查一輛出境私家車，在車內檢獲一批懷疑走私參茸海味，包括約十二公斤乾鮑魚、十二點四公斤乾海參、十二點二公斤乾花膠及五百三十七克燕窩，及一批懷疑瀕危物種，包括一點五公斤懷疑花旗參及三百一十五克懷疑膨魚鰓，估計市值共約二十四萬元。五十三歲男司機被捕。

　　根據《進出口條例》，走私屬嚴重罪行，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。

　　據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款一千萬元及監禁十年。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd