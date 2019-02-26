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新巴城巴App增設「受阻指示」功能

2019-02-26 列印
■新巴城巴昨日起試驗「受阻指示」功能，方便乘客快速得知最新交通消息。
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　　新巴城巴持續提升手機App實時抵站時間查詢功能，由昨日起試驗「受阻指示」功能，讓乘客透過手機應用程式更快速得知最新交通消息，方便乘客預算通勤時間，因應情況作彈性安排。

　　新巴城巴表示，當交通擠塞或受阻時，實時抵站頁面會因路面狀況顯示「輕微受阻」或「嚴重受阻」等提示，以及巴士行駛位置，供乘客查閱。

　　另外，新巴城巴已於本月一日在手機應用程式增設「突發事件模式」。如巴士在行程中遇上突發事故而未能繼續行駛，車長經系統匯報後，實時抵站頁面會顯示「因突發事件，本班車已停止服務」，以提醒乘客注意。

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