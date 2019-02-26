月來第二宗 ﻿廣華男病人﻿﻿發惡襲醫護﻿

廣華醫院昨日發生病人打傷醫護人員事件，一名專科門診男病人，疑不滿醫護人員治療，發惡揮拳襲擊一名醫生及一名護士，混亂中兩名醫護人員受傷，保安員見狀制服涉嫌傷人男子及報警將其拘捕；兩傷者獲送院治療。今次是廣華醫院一月內第二宗醫護人員遇襲案。



現場為窩打老道二十五號廣華醫院徐展堂門診大樓，消息稱，涉案被捕一名六十九歲姓譚男子，早前因有腳患到醫院求診，昨午二時許，返回醫院的專科門診覆診，其間有人疑不滿醫生的治療，雙方發生爭執，其間譚突然情緒激動，揮拳襲擊三十三歲姓李醫生，在旁一名四十六歲姓袁女護士見狀，上前阻止時同遭襲擊，混亂中醫生及護士均手部受傷。



醫院保安員聞吵架聲趕至，將涉嫌傷人男子制服及報警。警員接報到場調查後，以涉嫌普通襲擊拘捕涉案姓譚男病人及帶署進一步調查，兩受傷醫護人員入院治療後無大礙。



醫管局發言人表示，昨午廣華醫院專科門診，一名醫生及一名護士遇襲受傷，院方已即時報警，並會全力協助警方調查。醫管局對事表示極度關注，重申反對任何形式的暴力行為。醫管局對受傷的職員致以慰問，並會提供所需協助。



上月二十九日，一名四十一歲婦人，帶其十歲不適兒到廣華醫院急症室求診，但等候逾一小時仍未獲見醫生，與一名護士發生爭執及涉嫌將護士打傷被捕。



根據醫管局附例（第113A章）第7(1)(c)及7(1)(d)條，任何人不得在醫院內使用可能令他人厭惡或煩擾的言語；或任出不雅或影響秩序的行為。一經定罪，首次可判罰一千元，再度定罪可判罰二千元及監禁一個月。



