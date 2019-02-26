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港珠澳大樓爆水管 沖走沙泥現兩米深洞

2019-02-26 列印
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　　港珠澳大橋香港口岸出入境大樓對開，昨凌晨發生爆水管導致路陷事故，大樓對開相距約一百米的兩處路面，疑因有地底水管爆裂出現路陷，大量黃泥水從地底湧出，其中一個大洞深約兩米大洞，事件中無人受傷，水務署接報派員搶修。

　　昨凌晨一時許，港珠澳大橋香港口岸出入境大樓對開路面，突然出現路陷，並有大量黃泥水湧出，懷疑一條直徑三百毫米的地下食水管爆裂所致。水務署人員接報後立即派人員到場時，發現路陷面積約兩米乘三米，深約兩米，現場出現輕微水浸，人員立即關上水掣。其間人員同時發現相距約一百米外，還有一處路面下陷，但情況較為輕微。

　　有關工程人員事後派員將兩處路陷位置用鐵欄圍封，並進行緊急搶修，其間工人將一條疑爆裂的地底水管拆除及運走更換，又用鏟泥車將沙泥填平路陷位置，至下午三時搶修完成。事件中未有影響旅客乘搭車輛及秩序。

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