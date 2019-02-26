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半山單位失火 住戶吸濃煙不適

2019-02-26 列印
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　　昨清晨五時許，港島中半山干德道八號麗豪閣十八樓單位發生火警，單位冒出大量濃煙，六十歲女戶主及三十八歲外傭匆匆逃出單位，保安員得悉火警報案。消防員到迅速救熄火警，單位部份客廳被火警焚毀及熏黑，女戶主及外傭因吸入濃煙不適要送院。消防調查後，初步相信火警因客廳電視機短路引起，並無可疑。火警期間，大廈約一百五十名住客須疏散到地下安全地方。

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