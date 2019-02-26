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﻿樂善堂盼港府﻿﻿設過渡屋基金﻿

2019-02-26 列印
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　　政府明天將公佈《財政預算案》，九龍樂善堂作為首家推出「過渡性社會房屋」的慈善機構，對此抱有期望，主席李聖潑盼政府積極考慮成立「過渡性社會房屋共享基金」，讓有意參與營運的慈善機構資源更充足。

　　九龍樂善堂主席李聖潑表示，營運過渡性社會房屋已有一年多，受助家庭均有孩子，對於原本住在鐵皮屋、劏房或天台戶的基層家庭，在經濟、親子關係、孩子成長、精神健康和家庭和諧方面等均有改善。全部資金由樂善堂支付，當中一次性項目包括收回單位後的翻新及維修工程、建築師及工程師顧問費用等，以及營運方面的開支。九龍樂善堂也會動用額外資源，向部份家庭提供如颱風山竹後玻璃窗損毀、經濟之柱工傷失業等緊急支援。

　　李聖潑建議，政府成立「過渡性社會房屋基金」，讓有意營運過渡性社會房屋的慈善機構不會因為缺乏資源而卻步。

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