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﻿Jetso App送無線吸塵機

2019-02-26 列印
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家居清潔無難度

　　啱啱過咗嘅農曆新年，唔知大家屋企係咪已經打回原型呢？查實要保持屋企乾淨，細緻工夫都要做足，否則灰塵仍然會匿藏於暗角之中。O依家頭條Jetso App有獎遊戲送Smartech最新推出嘅「Smart LED Gun」強力無線多功能旋風吸塵機，佢內設LED燈功能令黑暗角落嘅灰塵一一現形，配搭拍打電動刷頭仲可以將牀褥內塵蟎同污漬一併清理。Smartech另一款輕便多功能旋風吸塵機亦大有來頭，備有HEPA濾網能夠將0.3微米（頭髮直徑的1/200）以外污漬物，例如煙霧、灰塵，以及細菌有效地阻隔。O依家下載頭條Jetso App答中簡單問題就有機會贏到「Smart LED Gun」強力無線多功能旋風吸塵機一部（價值1,998元）或「Smart Gun」輕便多功能旋風吸塵機（價值698元），名額共二十六個，快啲去玩啦！
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