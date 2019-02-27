﻿西營盤三屍案 夫妻疑財困偕幼子燒炭 學生一家走絕路 校長悲痛落淚

西營盤周一晚揭發三屍倫常慘案，一對夫婦疑炒燶股票欠債，餵七歲兒子服藥後，一同在住所內燒炭，同歸於盡。男死者生前曾在社交網站facebook發文，透露經濟出問題：「很累很累，可以點……係咪到此為止。」鄰居聽聞事主炒股票蝕了幾十萬元，收到財務公司多封追數信，疑攜妻兒走上絕路。七歲死者的校長驚聞噩耗後悲痛落淚：「佢平日好乖好聽話！」



倫常慘案男死者姓羅，四十二歲，任職貿易公司，女死者四十歲姓陳任地產經紀，兩人的兒子七歲，就讀港島西區的香港潮商學校。記者翻看男死者的facebook發現，他平日有發放正能量的帖文，也有發帖推銷靈芝孢子粉等傳銷產品。直至本月十九日，他發文稱：「很累很累，可以點……係咪到此為止。」其妻留言稱：「快到終點！等等。」當晚他又發文：「我知道有啲人將我兩公婆現在嘅遭遇當成馬騮戲睇。」「有人會將我WhatsApp cap圖畀其他人睇，真係唔明點解要咁做？」「馬騮戲o依家要落幕啦，只係估唔到咁快。」



財困爸：明天未必應付到



至二十二日（上周五），男死者再發文，稱近日收到不少朋友WhatsApp關心：「明白正面思維好重要，但一個連明天都未必應付到嘅人，你叫佢點樣正面思維諗一星期、一個月、一年之後嘅事？」其朋友紛紛留言鼓勵，但男死者寫道：「好多謝一直叫我們努力加油唔好放棄嘅朋友，如果真係過到呢關的話，我們會逐一搵你哋出嚟食飯。」惟兩人最終攜子尋死。



傳炒股輸數十萬



案發現場為西營盤西園永翠閣一中層單位，據死者鄰居表示，最後見死者一家露面為周日，當時不見異樣，但聽聞死者夫婦平日有炒股票，近期輸了幾十萬元，並收到財務公司的追債信。



案中七歲男死者就讀香港潮商學校，校長詹漢銘表示：「佢平日好乖好聽話！」他對事件感到心痛悲傷，一度哽咽落淚。教育局的心理學家，學校社工及輔導老師已第一時間為同學提供情緒輔導。



女死者另有一個二十歲大的兒子，事發後被警方通知往案發現場助查。據悉，他是女死者與前夫所生，並不與死者同住。