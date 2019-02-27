林鄭：交報告不會削弱一國兩制 中央公函支持港府取締民族黨

特首林鄭月娥昨午會見傳媒，透露收到中央人民政府的公函，內容指中央知悉和支持特區政府依法禁止香港民族黨運作，並要求特區政府就禁止過程和事實根據向中央提交報告。林鄭強調，向中央交報告的舉動，看不到如何削弱一國兩制及高度自治。



中央政府在公函指，知悉特區政府依法禁止香港民族黨運作，並在本月十九日駁回民族黨上訴，確認命令有效。中央支持特區政府依法作出決定。公函重申，香港應依國家憲法及《基本法》，維護國家安全統一，並重申香港是中華人民共和國不可分離一部份，是直轄於中央人民政府的一個享有高度自治權的地方行政區域，並指維護國家主權、統一及領土完整是香港同胞在內的共同義務。公函亦指，行政長官依法對中央人民政府及香港特別行政區負責，並要求就事件向中央政府提交報告。



林鄭向傳媒稱，保安局禁止香港民族黨運作的決定，是經小心及全面考慮，亦符合政府一貫對鼓吹港獨零容忍的立場。她指，提交報告的內容主導權在她手上，不存在中央干預的問題，中央亦從未給予任何指示或要求，故看不到交報告如何會削弱一國兩制及高度自治，「就已做的事向中央交報告，睇唔到有咩問題」。



她認為，提交報告顯示特區政府對中央負責的憲制責任。她指，個人傾向公開報告，但考慮到當事人有機會提司法覆核，政府會先諮詢律政司的意見。



美領事：香港報告將更嚴厲



另外，美國駐港總領事唐偉康在一電視台訪問中表示，去年香港政治氣候差，美國國會美中經濟與安全審查委員會去年發表的報告，指北京持續侵蝕香港政治制度，他估計下一份報告會更嚴厲，直指北京對港的政治壓力，或進一步威脅營商環境。



