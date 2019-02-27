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醫管局合併3A及3B人員 同級料整體加薪2.5%

2019-02-27 列印
　　消息指，醫管局會將現時3A及3B級的支援職系人員，合併成第三級支援職系人員，現職員工會整體加薪百分之二點五。另外，北區醫院計劃擴建，預料可額外提供約一千五百張病牀，首階段計劃將涉及約五億元，預期整個擴建計劃在二○二七年完成。

　　按建議，局方會為現職第三級支援職系人員，整體加薪百分之二點五，並上調入職起薪點百分之七至百分之九。至於北區醫院計劃擴建方面，計劃包括興建新醫院大樓、翻新及改建現有大樓等，亦會擴充多個專科服務。

　　北區醫院行政總監孫天峯表示，北區人口老化問題呈現，新大樓主要用作急症之用，舊大樓則作康復醫院，待新大樓會在二○二五年落成後，便會將舊大樓服務調遷，然後翻新舊大樓。

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