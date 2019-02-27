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﻿美股中段跌32點

2019-02-27 列印
　　美國周二股市出現回吐，杜指中段報二六○五九點，跌三十二點；納指則報七五五○點，跌四點。滙控美國預託證券價格見六十三點七八港元，跌零點一七港元；騰訊則見三百四十四點五六港元，升一點五六港元。紐約期金報每盎司一千三百二十九點九美元，升零點四美元。
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