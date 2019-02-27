新世界夥應科院 全港首個置業區塊鏈跨界平台 打造「置業2.0新時代」

新世界發展宣佈聯同香港應用科技研究院，推出全港首個結合區塊鏈技術的嶄新置業跨界平台，為買家、銀行及相關機構提供一站式支援系統，讓買家置業時更省時方便。該平台預計今年第二季推出，中銀香港為首家提供服務的銀行。新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛表示：「首度將區塊鏈廣泛應用於買樓，打破傳統模式，並全面配合政府建構智慧城市的方向，開創PropTech時代。」



嶄新平台利用區塊鏈（Blockchain）先進技術，打破傳統的買樓模式，為買家、銀行及相關機構提供一站式支援系統。新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛表示，房地產市場過去三十多年甚少把高科技引入買樓過程，買家、地產商、銀行及律師行各自分開工作，缺乏一站式平台把各方連繫起來，新平台打通整個房地產產業鏈。



區塊鏈高端加密技術結合置業平台，大幅減省一手樓買家由簽署臨時買賣合約之後，直到簽訂正式買賣合約、申請按揭及完成買賣交易過程中，與銀行及律師樓之間的聯繫、查詢按揭資料及填妥申請文件等人手工作，料可為買家省卻約八小時，而服務提供者亦可省卻四十七小時，整個產業鏈足以減省共五十五小時。



除了省時，新技術劃破地域界限，並附有置業流程提示功能，提醒買家繳付訂金、簽正式合約及樓契等重要時刻，加上數碼化核實買家資料，減少用紙更環保，加上新世界發展旗下北角新盤柏蔚山首創網上入票，訂金付款方式採用信用卡網上預付信用額，顛覆傳統，免卻親身往銀行排隊購買本票的時間，既慳錢又省時，一舉兩得。



香港應用科技研究院行政總裁周憲本也指出，很高興能與新世界發展合作開發PropTech平台，為香港房地產行業造出創新突破。區塊鏈技術令房地產行業更有效率、彈性和可靠，亦能為消費者帶來更大的便利及安全，令房地產業受惠。



中銀香港副總裁龔楊恩慈表示，很高興成為全港首家應用該平台的銀行，未來將繼續加大創新力度，積極推出及參與以客為本的金融科技服務。



新世界發展未來也歡迎其他銀行加入平台，為旗下新盤提供各種按揭計劃，幫助不同置業需要的人士。除此之外，新世界發展旗下新盤的業主，亦可以透過手機應用程式「Artisanal Living」，隨時隨地查閱屋苑的通告及管理費等事項。該手機程式更上載了不同類型的教學短片，教導業主及家傭使用家居電器，語言不但包括廣東話、英語及普通話，亦有菲律賓語及印尼語等，照顧周到。



