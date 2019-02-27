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房協盼放寬未補價房屋出租計劃

2019-02-27 列印
　　房協未補價資助出售房屋出租計劃推出至今，共收到十二宗業主及五十三宗租客的申請，目前已發出四張合資格出租證明書，及二十三張合資格租住證明書。房協正檢視計劃，並研究改善措施，期望能放寬計劃，吸引更多業主及租客參與。房協表示，出租計劃分別於去年九月及十月開始接受合資格的業主及租客申請，租客申請已截止，業主申請則沒有期限。期間房協收到不同改善計劃的意見。

　　民主黨立法會議員尹兆堅則建議無論房協或房委會未來推行計劃，容許業主出租整個單位，並設定市場機制，規定業主按未補地價的比例，向政府回撥租金，讓業主獲得收益時，亦不會享有雙重福利。

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